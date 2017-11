Meirelles cita Grécia ao defender reforma da Previdência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a defender a necessidade da reforma da Previdência para equilibrar as contas públicas brasileiras nos próximos anos. Em palestra no “IV Fórum Bahia Econômica”, em Salvador (BA), o ministro disse que as mudanças no sistema previdenciário são necessárias para garantir que todos os brasileiros tenham aposentadoria e que sobre espaço no Orçamento público para outros gastos. “Não vai sobrar recurso para mais nada, para saúde, educação, se não for feita a reforma da Previdência”, afirmou.

Meirelles disse ainda que, com o crescimento das despesas da Previdência, há o risco de acontecer no Brasil o que houve na Grécia, que teve que cortar valores pagos a aposentados. Ele defendeu que a reforma proposta pelo governo vai estabelecer mais igualdade entre pobres e ricos e funcionários dos setores privado e público. “O pobre se aposenta hoje por idade, quem ganha mais é quem se aposenta mais cedo”, completou.

O ministro lembrou também a importância do teto de gastos, aprovado no ano passado, que disse ser fundamental para pagar a dívida pública no futuro. De acordo com o ministro, a agenda de reformas conduzida pelo governo está permitindo a recuperação da economia brasileira