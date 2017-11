Meirelles: Cartão Reforma deve dar impulso à construção civil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a dizer que o País está vivendo um momento importante de recuperação na economia. Ele repetiu que o Brasil superou a maior recessão da história e está crescendo desde o começo do ano.

“Com a mudança do governo no ano passado começamos a ter a recuperação da economia que se consolidou a partir do primeiro trimestre deste ano”, afirmou, em cerimônia na qual o presidente Michel Temer realizou a entrega simbólica dos primeiros Cartões Reforma. “O Brasil é um paciente que já saiu da UTI e não corre mais riscos”, completou.

LEIA TAMBÉM: PPI aprovou privatização da Eletrobras, mas ainda não tem cronograma

Ele lembrou que é normal que alguns segmentos cresçam primeiro que outros e ressaltou que é importante que o governo avalie medidas setoriais de estímulo voltadas para os segmentos que ainda não retomaram a atividade.