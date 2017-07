Meirelles: Brasil defenderá livre comércio e multilateralismo no G-20

Na véspera do início da cúpula dos líderes do G-20, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, utilizou sua conta no Twitter para dizer que o Brasil defenderá o livre comércio e o multilateralismo no encontro que será realizado em Hamburgo, na Alemanha.

Meirelles também disse que o governo brasileiro mostrará aos demais países membros do grupo as reformas estruturais adotadas para criar condições para o crescimento sustentado da economia e do emprego.

“Reformas estruturais para aumentar as taxas de crescimento econômico estão no centro da agenda do G-20. A agenda de reformas brasileira está em linha com medidas defendidas pelo G-20 e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, completou.