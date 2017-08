Meirelles: aprovação da TLP é relevante para modernização da economia

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou nesta quarta-feira, 23, a aprovação pela comissão mista do Congresso, por 17 votos a 6, da Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para substituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos empréstimos do BNDES a partir de janeiro de 2018. Segundo ele, a aprovação é um passo relevante para modernização da economia brasileira. “A TLP irá diminuir o custo do crédito para todos e não apenas para os devedores do BNDES. Com a TLP, os subsídios do crédito passam a constar do orçamento com maior transparência e equidade na definição de políticas públicas”, disse o ministro no Twitter.

A nova taxa irá variar conforme o custo de captação do Tesouro, ao contrário da TJLP, que é fixada trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A proposta enfrentou críticas da oposição e de parte do setor produtivo que estima que o custo das operações do BNDES ficará mais alto para o setor produtivo. “A TLP vai ajudar a reduzir as taxas de juros, aumentando a eficiência da política monetária no controle da inflação”, rebateu o ministro na rede social.

