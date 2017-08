Meirelles: agenda de projetos voltados à simplificação tributária é intensa

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 7, que o Brasil vive um momento de “agenda intensa” de projetos para a simplificação do sistema tributário e a reordenação das regras aduaneiras. Segundo ele, o objetivo é aumentar a competitividade das empresas brasileiras, para que o País possa produzir mais e melhor.

“Nunca o binômio empreendimento e inovação esteve tão presente nas iniciativas geradoras de crescimento”, afirmou, em referência à agenda de medidas microeconômicas do governo. “São medidas para a racionalização dos recursos e potencialização dos resultados”, completou, na abertura do Fórum de Simplificação e Integração Tributária, organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo Meirelles, a redução de custos vem pela eliminação de redundâncias e a troca de dados entre as diferentes esferas do governo, possibilitando realinhar toda a estrutura tributária do País. “Estamos preocupados com a temperatura e não com o termômetro. O importante é que a produtividade do País aumente”, acrescentou.