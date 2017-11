Medidas do governo colocam País ‘definitivamente no século XXI’, diz Temer

Em sua fala, feita nesta terça-feira, 21, durante cerimônia de lançamento da plataforma digital do “Programa Emprega Brasil”, o presidente da República, Michel Temer, voltou a dizer que a maior prioridade do governo é a criação de empregos e destacou a retomada da economia, com a queda de juros e da inflação.

Temer citou a reforma trabalhista, disse que as medidas tomadas pelo governo colocam o País “definitivamente no século XXI” e contou que, na segunda-feira, 20, conversou com empresários do setor varejista que destacaram a criação de novos empregos. O presidente ressaltou ainda os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e afirmou que, além das carteiras assinadas, é importante registrar o aumento no número de ocupações.

Assim como tem feito em todos os seus discursos, o presidente ressaltou o bom desempenho da Bolsa de Valores e disse que isso é resultado das medidas que tomou com “coragem” e “ousadia”. “Tínhamos que modernizar o país”, disse.