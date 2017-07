Medida Provisória com regras de PDV para servidores federais é publicada

As medidas integram uma ação do governo para tentar reduzir os gastos com pessoal e encargos sociais, que devem chegar a R$ 284,47 bilhões neste ano, segundo estimativa divulgada no relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro bimestre. Trata-se do segundo maior gasto do governo, depois dos benefícios previdenciários (R$ 559,77 bilhões neste ano).

Os incentivos serão oferecidos a servidores da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

