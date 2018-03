MDIC: gesto dos EUA é sinal positivo para evitar sobretaxa do aço

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) emitiu nesta quarta-feira, 21, uma nota afirmando que acredita em um “desfecho positivo” para as negociações entre o governo norte-americano e o brasileiro a respeito da sobretaxa de 25% do aço e 10% do alumínio que passará a vigorar a partir do dia 23. “O ministro (Marcos Jorge) reforça que espera um desfecho positivo, no qual o Brasil não seja indevidamente atingido por restrições comerciais”.

O ministério reitera a fala do presidente Michel Temer mais cedo de que teve a informação de que enquanto as negociações acontecerem as sobretaxas não seriam aplicadas. Segundo a nota oficial do MDIC, a pasta recebeu “bem” as declarações feitas pelo representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer.

“Em sua fala hoje pela manhã, amplamente divulgada pela imprensa internacional, Lighthizer disse que a administração do presidente Donald Trump avalia a não aplicação das sobretaxas às importações de produtos siderúrgicos e de alumínio, durante o período de contatos bilaterais com determinados países, inclusive o Brasil”, diz o texto.

A nota ressalta ainda que, na avaliação do ministro Marcos Jorge, o gesto de Lighthizer “pode ser interpretado como um sinal positivo por parte governo norte-americano no sentido de evitar a imposição de sobretaxas”. “O governo brasileiro tem feito diversas gestões com os Estados Unidos, a fim de demonstrar que as suas exportações de aço e alumínio para aquele mercado não representam risco à segurança nacional daquele país”, afirma o MDIC.