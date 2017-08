Marinho: proposta de retorno da contribuição sindical obrigatória é ‘natimorta’

Apesar de defender que não sejam feitas novas alterações na reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) disse acreditar que o governo irá cumprir a promessa e editar uma Medida Provisória (MP) alterando partes do projeto logo após sua entrada em vigência, prevista para 13 novembro.

“O governo tem o compromisso com o Senado de promulgar a MP, acredito que vai ser após o início da vigência do projeto”, disse o tucano, que relatou o projeto na Câmara. “O meu sentimento é que o melhor seria esperarmos seis, dez meses para verificar se há necessidade de modificação, mas há um acordo político do governo.”

Em julho, antes da votação no Senado, o governo do presidente Michel Temer fez um acordo para evitar o desgaste com modificações ao projeto na Casa, que fariam a matéria retornar à Câmara. Entre as alterações propostas, estão a que regula o trabalho de grávidas e lactantes em ambiente insalubre, a quarentena para o trabalho intermitente e no esquema da jornada 12×36 horas.