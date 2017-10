Mansueto pede que Congresso aprove TLP

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, usou seu perfil no Twitter para pressionar o Congresso pela aprovação da Medida Provisória que cria a nova taxa de juros de longo prazo (TLP). Ele afirmou que distorções que ocorreram no passado no mercado de crédito foram provocadas pelo aumento de subsídios e poderão começar a ser corrigidas com a nova taxa, que substituirá a TJLP.

O prazo de vigência da MP 777, que ainda precisa ser apreciada por uma Comissão Mista no Congresso, foi prorrogada no final do mês passado e agora vence no início de setembro.

Mansueto mencionou o demonstrativo de benefícios financeiros e creditícios da União de 2016, destacando que um total de R$ 39 bilhões da conta de subsídios no ano passado decorreu da atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Se quisermos diminuir a conta de subsídios é essencial aprovar a nova TLP que está no Congresso”, afirmou. “Essa deveria ser a pauta da direita e da esquerda”, escreveu na rede social.