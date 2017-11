Mansueto justifica em nota alterações feitas no processo de privatização da Lotex

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, afirmou em nota ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) as alterações feitas pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) no processo de privatização da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), hoje administrada pela Caixa. As alterações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com Mansueto, a mudança no prazo de concessão, de 25 anos para 15 anos, fez com que o leilão voltasse à modelagem original proposta pelo BNDES e o consórcio EY/Moyses&Pires/Zancan, com outorga de R$ 514 milhões. Pelo prazo anterior, de 25 anos, o valor mínimo da outorga seria de R$ 922 milhões.

Segundo Mansueto, ao longo das audiências e consultas públicas as empresas reclamaram muito do preço mínimo de outorga porque se tratava de um investimento de alto risco, um investimento greenfield, que exigiria um grande investimento para montar uma rede de 65 mil pontos de venda em cinco anos.