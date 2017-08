Mais velhos terão prioridade para sacar dinheiro, diz Planejamento

Foto: Pixabay - CC

A ordem de saque dos recursos do PIS/Pasep será determinada conforme a idade dos trabalhadores e os mais velhos terão prioridade. “Ou seja, aqueles com mais idade serão os primeiros na ordem de atendimento”, cita nota do Ministério do Planejamento. Segundo o Ministério, o período para saque deverá ter até seis meses e as datas serão divulgadas até 15 de setembro.

A medida anunciada na semana passada vai beneficiar oito milhões de idosos que poderão sacar os recursos atualmente depositados no fundo. Homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais terão o benefício e o governo prevê resgates de R$ 15,9 bilhões.

Cálculo divulgado pelo Planejamento na manhã desta quarta-feira, 30, indica que bancos deverão receber pedidos de saque de R$ 2,6 bilhões por mês. Em número de atendimentos, a expectativa é de 1,3 milhão de atendimentos por mês.