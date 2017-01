Mais de 95% dos trabalhadores beneficiados sacaram abono salarial

Mais de 22,61 milhões de trabalhadores sacaram o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2014, cujo prazo encerrou em 30 de dezembro. De acordo com o Ministério do Trabalho, o número corresponde a 95,93% das pessoas com direito ao benefício. Os valores pagos somaram R$ 18,8 bilhões.

Cada trabalhador recebeu R$ 880, o equivalente a um salário mínimo em 2016. Os recursos que não foram sacados a voltaram para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O abono é pago para quem trabalhou com carteira assinada no ano anterior por mais de 30 dias e recebeu até dois salários mínimos.

Foi a segunda maior taxa de cobertura da história, ficando atrás de 2009, quando 96,3% dos beneficiários sacaram o abono. O Estado com maior cobertura foi Sergipe, onde 99,63% dos trabalhadores sacaram o benefício. O Acre registrou menor porcentual de saques, apenas 74,45%.

Em nota, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que o governo federal se esforçou para que o recurso chegasse até os trabalhadores, adiando, por duas vezes, o prazo para o saque do benefício.”Fizemos o adiamento justamente para que os trabalhadores mais humildes pudessem sacar um dinheiro que é deles por direito”, disse o ministro.

O ministério destacou ainda que foram enviadas correspondências, e-mails e malas diretas aos trabalhadores e empresas informando do benefício.

