Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda pressionadas por dívida da Carillion

As principais bolsas da Europa encerraram o pregão desta segunda-feira, 15, em leve queda, influenciadas pela liquidação da gigante britânica de construção Carillion, que afetou o setor bancário em Londres e nas demais praças. O fortalecimento do euro também limitou os ganhos acionários. O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou com recuo de 0,17%, aos 397,83 pontos.

O dia já começou no vermelho em Londres, com a notícia sobre a Carillion afetando o sentimento dos investidores. A companhia administra serviços públicos em prisões, hospitais e escolas, e é um dos principais agentes da construção de uma linha ferroviária de alta velocidade. Com dívida superior a 900 milhões de libras, a empresa lutava desde julho com as dificuldades financeira.

A decisão de liquidação, que terá a PwC como administradora, coloca em risco 20 mil empregos diretos no Reino Unido, além de outros milhares de postos terceirizados. Ao todo, a imprensa local fala de mais de 43 mil trabalhadores diretos da empresa no mundo. Há rumores de que o governo tenha de investir na companhia para evitar o contágio sistêmico.