Maioria das Bolsas da Europa fecha em leve alta

As bolsas europeias fecharam na maioria em alta nesta quinta-feira, 5, porém com movimentos modestos e menores volumes em negociação. Além de monitorarem a divulgação de alguns indicadores no continente, investidores reagiram a notícias que envolvem empresas importantes e também avaliaram a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,04% (0,16 pontos), em 365,42 pontos.

Na agenda de indicadores do dia, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% em novembro ante outubro e avançou 0,1% na comparação anual. Analistas previam ganho mensal de 0,2% e estabilidade no ano, portanto a alta superou as expectativas. No Reino Unido, o índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços subiu de 55,2 em novembro para 56,2 em dezembro, segundo a Markit, na máxima desde julho de 2015. A previsão era de 54,8.

Investidores ainda ponderavam quais podem ser os próximos passos do Fed. O BC dos EUA divulgou a ata na quarta-feira, após o fechamento na Europa. O Fed mostrou que pode elevar os juros mais rápido, caso os gastos públicos maiores em um governo de Donald Trump gerem mais inflação, mas também destacou que há muita incerteza pela frente.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,08%, em 7.195,31 pontos. Entre os bancos, Lloyds Banking Group caiu 0,19% e Barclays perdeu 1,04%, mas no setor de energia Vasta Resources avançou 9,26% e Kodal Minerals teve ganho de 2,86%. Persimmon divulgou resultados fortes nesta quinta e subiu 8,2%, mas Rolls Royce recuou 3,25% após o JPMorgan reduzir o preço-alvo para a ação.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,01%, a 11.584,94 pontos. Vonovia subiu 2%, Deutsche Post avançou 1,7% e Merk KGaA teve ganho de 1,5%, com operadores privilegiando papéis defensivos. Já Adidas caiu 1,4%, depois de várias varejistas advertirem sobre vendas modestas nos últimos feriados. Deutsche Bank recuou 0,79%, perdendo fôlego ao longo do pregão após chegar a subir mais de 1%.

O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou com ganhos de 0,03%, em 4.900,64 pontos. Dassault Aviation subiu 2,4%, após o JPMorgan melhorar a recomendação da ação, enquanto Airbus avançou 3,1% pelo mesmo motivo. Já Société Générale caiu 2,35%, após o UBS piorar a avaliação sobre o papel.

Na Bolsa de Milão, o FTSE-MIB avançou 0,08%, para 19.642,81 pontos. No setor bancário, Intesa Sanpaolo subiu 0,71% e UniCredit teve alta de 0,36%, enquanto BPM se destacou e avançou 3,75%. A ação da Telecom Italia, por outro lado, teve baixa de 1,40%.

Em Madri, o Ibex-35 subiu 0,27%, para 9.488,20 pontos. Banco Popular Español fechou em alta de 1,02% e Santander teve ganho de 0,29%, enquanto Bankia, de +0,88%.

Na contramão das demais, na Bolsa de Lisboa o índice PSI-20 caiu 0,42%, para 4.721,38 pontos. EDP-Energias de Portugal caiu 1,07% e Sonae recuou 1,93%, mas Banco Comercial Português teve ganho de 0,53%. Com informações da Dow Jones Newswires