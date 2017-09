Maior lago do Brasil agoniza com a seca

O maior reservatório de água da América Latina está sumindo a olho nu. O lago da Hidrelétrica de Serra da Mesa, em Goiás, chegou a 9% de sua capacidade total de armazenamento com a estiagem que castiga a região há cinco anos. O nível atual da água está 35 metros abaixo da cota máxima que a represa comporta, uma altura equivalente à de um prédio de 14 andares.

O nível da água cai entre quatro e cinco centímetros por dia. Recentemente, a longa ponte de concreto que ligava os municípios de Uruaçu e Niquelândia, e que ficou no fundo da represa após o fechamento da barragem, voltou a ressurgir na paisagem. Pescadores locais, que anos atrás passavam com seus barcos metros acima da estrutura, agora cruzam a ponte caminhando, com água pelas canelas, levando as tralhas de pesca para tentar fisgar algum peixe que ainda não foi embora, por conta da redução do oxigênio na água e do aumento de sua temperatura.

Em seus dias áureos, o lago de Serra da Mesa, que tem seu curso principal formado sobre o Rio Tocantins, chegou a guardar algo próximo de 54,4 bilhões de metros cúbicos de água, uma imensidão líquida que se espalha por 1.784 km

², área maior que a cidade de São Paulo, com seus 1.521 km². De 2012 para cá, no entanto, a escassez das chuvas transformou esses números em história e fez o maior lago do País em volume de água armazenada atingir seu pior cenário desde sua criação, em 1998.