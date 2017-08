Maior campo de petróleo da Líbia sofre paralisação por protesto

O maior campo de petróleo da Líbia sofreu uma paralisação no fim do domingo, mas já voltou a operar nesta segunda-feira. O problema ocorreu graças a um protesto com pessoas armadas na área, disse uma autoridade do país nesta segunda-feira, em uma mostra da persistente instabilidade da produção petrolífera líbia.

A produção média de petróleo da Líbia mais que triplicou em um ano, para 1 milhão de barris por dia, o que poderia ofuscar o impacto dos cortes na produção liderados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Uma autoridade líbia disse que o campo de Sharara, o maior do país, com produção de 270 mil barris por dia, foi fechado no fim do domingo, após a sala de controle que monitora o campo, no terminal petrolífero de Zawiya, ter sido alvo de um protesto armado. Ele disse que os homens exigiam a libertação de peregrinos líbios retidos na Arábia Saudita.