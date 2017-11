Maia: precisamos fazer reforma do mercado de capitais e do sistema financeiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta segunda-feira, 20, reforma do mercado de capitais e do sistema financeiro brasileiro. Para o parlamentar fluminense, é preciso alterar a legislação para acabar com o monopólio e criar mecanismos para que pequenas e médias empresas também tenham acesso a crédito mais barato no Brasil.

“Precismos pensar também em dois temas que são pouco falados, mas são muito importantes, que é a reforma do mercado de capitais no Brasil e o sistema financeiro brasileiro. O sistema financeiro brasileiro está ficando quase do tamanho da aviação, dois ou três bancos, o que é muito ruim, porque gera pouca competitividade. Esse é um tema difícil, mas que a gente também precisa avançar”, declarou em discurso em evento do Lide em Porto Alegre.

Maia ressaltou que, hoje, o mercado de capitais brasileiro está concentrado apenas em grandes empresas. Segundo ele, apenas companhias com faturamento acima de R$ 300 bilhões têm acesso a ele. “Temos que pensar estruturas, e vamos fazer isso na Câmara, ver qual caminho para que a legislação possa ajudar pequenas e médias empresas a terem acesso a recursos mais baratos no Brasil”, disse.