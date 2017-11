Magalhães: alta de empregos no comércio em outubro já é reflexo do Natal

O coordenador-geral de Estatísticas do Trabalho, Mário Magalhães, afirmou nesta segunda-feira, 20, durante coletiva de imprensa para apresentação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que o aumento do número de vagas de emprego no setor de comércio em outubro, de 37.321 postos, é reflexo das contratações de Natal.

Segundo ele, o mês em que mais há contratações em função do Natal é, tradicionalmente, setembro. Na sequência, estão outubro e novembro. “O resultado de outubro confirma a sazonalidade positiva de contratação em fim de ano”, afirmou. “O resultado de outubro confirma que a economia entra definitivamente nos eixos”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: Produção industrial da zona do euro cresce 1,4% em agosto ante julho

Segundo ele, os setores de comércio, serviços e indústria estão produzindo para atender demandas de fim de ano. “Dos 12 subsetores da indústria, 11 apresentaram crescimento em outubro”, pontuou. “O resultado do Caged em novembro será positivo, mas não como em outubro”, acrescentou, lembrando que é natural que as contratações de fim de ano arrefeçam no penúltimo mês do ano. “Quem mantém o resultado positivo em novembro é o comércio.”