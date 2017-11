Lula fez mais um discurso populista contra reforma da Previdência, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou nesta segunda-feira, 20, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ter discursado contra a reforma da Previdência. Em evento do Lide em Porto Alegre, o parlamentar fluminense disse que esperava que Lula, pela experiência que teve como presidente da República, entendesse que a reforma não pode mais fazer parte da briga política.

“Ontem (19), infelizmente, o presidente Lula, mais uma vez, fez um discurso populista contra a reforma. Esperava que o presidente Lula, com a experiência que teve, com algum sucesso em algumas áreas, mesmo sendo pré-candidato, e outras tantas pessoas entendessem que tem alguns temas, que em determinado momento, não podem fazer mais parte da briga política. A reforma da Previdência não é de direita, nem de esquerda, é a salvação do nosso Brasil”, disse Maia.

Em discurso durante Congresso do PC do B neste domingo em Brasília, Lula afirmou que é preciso evitar a aprovação da reforma da Previdência, que “está acontecendo concomitantemente com o desmonte da Petrobras”. “Não tenho mais idade de ficar criando movimento ‘fora Temer’ e ele estar dentro, de ficar gritando não vai ter golpe e ter golpe. Vamos ter que parar de gritar e evitar que isso aconteça mesmo. Isso não pode continuar acontecendo debaixo da nossa barba”, disse.