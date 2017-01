Loterias têm arrecadação 13,8% menor em 2016

As Loterias Federais arrecadaram em 2016 um valor 13,8% menor que o de 2015, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Fazenda. O volume arrecadado no ano passado ficou em cerca de R$ 12,8 bilhões, ante R$ 14,9 bilhões do ano anterior. As loterias são administradas pela Caixa Econômica Federal e reguladas pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) da pasta.

“Essa queda de arrecadação decorreu principalmente da retração ocorrida na atividade econômica no ano passado”, avaliou a Seae. Do total arrecadado, R$ 5,03 bilhões foram destinados a investimentos em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento.

LEIA TAMBÉM: Bolsas de NY têm dia de 'rali' com maior expectativa com vitória de Hillary

A Seguridade Social recebeu R$ 2,1 bilhões e o Programa de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (Fies) ficou com R$ 1,2 bilhão. O esporte nacional recebeu outros R$ 950 milhões, transferidos para o ministério correspondente, para os Comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiros, além da Confederação Brasileira de Clubes (CBC) e aos clubes de futebol.

Já o Fundo Nacional de Cultura (FNC) recebeu R$ 359 milhões e o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) obteve R$ 385 milhões. Por fim a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Cruz Vermelha receberam R$ 8,9 milhões .

Além destas rubricas, o governo ainda arrecadou R$ 1,07 bilhão com Imposto de Renda sobre os prêmios pagos.