London Stock Exchange vende LCH SA à Euronext por 510 milhões de euros

A London Stock Exchange Group (LSE) anunciou nesta terça-feira que concordou em vender a unidade francesa do LCH Group, a antiga Clearnet, uma casa de compensação e liquidação atualmente designada de LCH SA para a Euronext, uma operadora de câmbio pan-européia, na tentativa de obter aprovação regulatória para sua proposta de mega fusão com a Bolsa alemã Deutsche Böerse, algo que criaria a maior bolsa da Europa. A LCH SA é controlada majoritariamente pela LSE.

A Bolsa de Valores de Londres concordou em vender a LCH SA por 510 milhões de euros (US$ 534,3 milhões), valor a ser ajustado pelo movimento de capital regulatório excedente entre 30 de junho de 2016 e a conclusão da transação. A LSE anunciou em 20 de dezembro que a empresa estava em negociações com a Euronext para vender a unidade e disse que planeja usar o dinheiro arrecadado para fins corporativos gerais.

A Deutsche Börse e a LSE, que juntas teriam um valor de mercado de cerca de US$ 28 bilhões, pretendem criar o maior operador de câmbio da Europa, apostando que o acordo criará um concorrente mais formidável contra a invasão dos rivais americanos CME Group Inc. e Intercontinental Exchange Inc., para integrar os mercados de capitais da Europa, melhorando a estabilidade financeira e oferecendo às empresas e outros participantes no mercado um conjunto mais profundo de fundos. Fonte: Dow Jones Newswires.