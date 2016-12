Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 20, pela Fecomercio/SP mostra que o porcentual de comerciantes da Grande São Paulo com estoques considerados adequados subiu de 51% para 52,9% desde o mês passado. Um ano atrás, menos da metade dos lojistas – 46,4% – tinha estoques em situação adequada.

A entidade do comércio paulista avalia que o resultado da sondagem representa a melhor notícia para o varejo poucos dias antes do Natal, data em que, na avaliação da Fecomercio, o setor terá a “excelente” oportunidade de ajustar definitivamente seus estoques.

Segundo a pesquisa, a parcela das empresas com estoques acima do ideal caiu de 35,6%, em novembro, para 33,2% neste mês. Em dezembro do ano passado, 37,2% das lojas tinham excesso de estoque.

Como resultado, o índice da Fecomercio que mede a percepção dos empresários sobre a situação dos estoques avançou 14,1% em um ano, chegando a 106,1 pontos. No levantamento, são ouvidos aproximadamente 600 empresários do comércio de municípios da região metropolitana de São Paulo. O índice vai de zero (inadequação total) a 200 pontos (adequação total), sendo que os 100 pontos representam a marca de inflexão entre as duas situações.