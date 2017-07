Lockheed Martin fecha contrato de US$ 5,6 bilhões com os EUA por jatos F-35

O Pentágono fechou nesta sexta-feira um contrato de até US$ 5,6 bilhões para a Lockheed Martin continuar a trabalhar em uma próxima série de jatos de combate F-35, enquanto continuam as negociações sobre um contrato final para a venda dessas aeronaves. O contrato de hoje é relativo à compra de 91 dos jatos para os EUA e outros 50 para aliados no exterior, enquanto o Pentágono almeja fechar o acordo definitivo até o fim de 2017.

Os dois lados levaram mais de um ano para negociar a última série de aeronaves. O Pentágono exigiu um acordo que a Lockheed qualificou como “desapontador”, mas depois aceitou. O F-35 é de longe o programa de armas mais caro do Pentágono e também é cada vez mais importante para a Lockheed, que gera quase um quarto de sua receita com ele. Além do avião que não é detectado por radares, o negócio inclui centenas de suprimentos menores.

LEIA TAMBÉM: Tom dos discursos de balanço de 1 ano do governo Temer sugere fim da recessão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o programa antes de assumir e depois reivindicou o crédito por melhorar o contrato. Fonte: Dow Jones Newswires.