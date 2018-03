Linhas com problemas fazem parte do complexo de Belo Monte, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse na tarde desta quarta-feira, 21, que algumas das linhas que sofreram pane e provocaram apagão em Estados do Norte e Nordeste mais cedo já começaram a ser restabelecidas. Em entrevista após se filiar ao MDB na sede nacional do partido, no prédio do Senado Federal, ele afirmou as linhas que sofreram problemas fazem parte do complexo de Belo Monte.

“Recebemos agora no começo da tarde comunicado do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) que caiu uma linha de Belo Monte e uma parte do Norte e do Nordeste ficou fora, mas a informação que tive chegando aqui ao Congresso foi de que já estavam começando a ser restabelecidas algumas áreas. Não tenho informação mais precisa, mas foi uma interrupção em uma das linhas de Belo Monte”, afirmou.

Como mostrou no período da tarde o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), um apagão afetou municípios das regiões Norte e Nordeste nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo ONS, que ainda apura a dimensão do problema e suas causas.

Informações preliminares distribuidora Cosern dão conta de que houve queda de energia em todos os municípios do Rio Grande do Norte. A concessionária informou que outros Estados também registraram blecaute.