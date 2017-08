LIG pode melhorar questão de funding para crédito imobiliário, diz BB

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, afirmou que as letras imobiliárias garantidas (LIGs), que ainda dependem de regulamentação do Banco Central, podem melhorar a atual estrutura de funding das instituições financeiras para crédito imobiliário no País. De acordo com ele, a questão atinge todos os bancos, mas, principalmente, o BB uma vez que 90% dos recursos das cadernetas de poupança, uma das principais fontes de recursos para o segmento, da instituição são destinados ao financiamento do agronegócio.

“As LIGs serão um complemento de funding para o sistema financeiro brasileiro. Todos os bancos enfrentam hoje escassez de recursos para atender à demanda existente no crédito imobiliário”, disse Caffarelli, a jornalistas, durante evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) sobre LIG.

Além disso, conforme o presidente do BB, as letras imobiliárias garantidas, similares aos covered bonds que movimentam cerca de US$ 3 trilhões no mercado externo, chegam em uma boa hora em meio à queda dos juros no Brasil. Isso porque, conforme ele, com a redução da Selic os investidores no Brasil e também os estrangeiros que aportam recursos em ativos locais vão procurar alternativas de maior rentabilidade. A dupla garantia da LIG, a atrelada ao próprio instrumento e também a do emissor, é a característica mais importante do papel e deve servir de atrativo para eventuais compradores.