Líder do PR na Câmara, José Rocha diz que partido não vota Previdência

À frente da sexta maior bancada da Casa, com 37 deputados, o líder do PR na Câmara, José Rocha (BA), disse nesta quinta-feira, 9, que o partido não votará a favor da reforma da Previdência “de jeito nenhum”. Para ele, mesmo com as alterações no texto feitas autorizadas pelo governo, não há chance de a sigla votar pela aprovação da matéria.

“O PR não vota de jeito nenhum. Reforma da Previdência tem que ser votada em início de mandato. É um ano pré-eleitoral. Pelo menos no Nordeste, quem votar a reforma está morto (politicamente). O cara vota e não volta (para a Câmara)”, declarou Rocha. “Ele (governo) pode tirar o que for. A população não entende mais. Foi muito mal explicada”, acrescentou.

Rocha disse já ter deixado esse posicionamento claro para o presidente Michel Temer na reunião no Palácio do Planalto na segunda-feira, 6, e no café da manhã nesta quinta-feira, 9, na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Nem se dessem mais ministérios”, afirmou o líder do PR, sigla que comanda hoje o Ministério dos Transportes.