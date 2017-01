Latam Brasil é a 9ª empresa aérea mais pontual do mundo em 2016, diz consultoria

A Latam Airlines Brasil ficou em nono lugar no ranking de companhias aéreas mais pontuais do mundo em 2016, organizado pela consultoria FlightStats. A empresa é a único latino-americana a constar no top 10 da lista, que considera apenas as empresas com operações globais.

Segundo o levantamento, a Latam Brasil obteve um índice médio de 85,07% de pontualidade nas chegadas de voos domésticos e internacionais ao longo do ano. A pesquisa considera como atrasos nos pousos e decolagens tempos de espera superiores a 15 minutos.

A liderança do ranking da FlightStats ficou com a companhia holandesa KLM, seguida pela espanhola Iberia e pela japonesa JAL. Completam o top 10 a Qatar Airways (Catar), Austrian Airlines (Áustria), ANA (Japão), Singapore Airlines (Cingapura), Delta (Estados Unidos), Latam Brasil e Qantas (Austrália).