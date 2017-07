Juros: taxas curtas fecham estáveis e longas sobem com rendimento dos Treasuries

Os juros futuros de curto prazo encerraram a sessão regular do segmento BM&F estáveis ante os ajustes anteriores, após oscilarem com viés de baixa durante boa parte desta terça-feira, 25. Os vencimentos mais longos fecharam em alta, em sintonia com o avanço do rendimento dos Treasuries. As especulações em torno de uma eventual mudança da meta fiscal por parte do governo trouxeram algum ruído para o mercado, mas que perdeu força após o governo afirmar que “no momento” não há decisão neste sentido.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 (115.880 contratos) fechou em 8,515%, de 8,520% no ajuste de segunda-feira, 24. A taxa do DI para janeiro de 2019 (227.205 contratos) fechou a 8,41%, ante 8,40% no ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2021 (198.685 contratos) subiu de 9,45% para 9,50%.

A ponta curta da curva seguiu atrelada à expectativa com a decisão e o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), cuja reunião começou nesta terça e termina na Quarta-feira (26). Permanece firme o consenso de que a atual taxa básica de 10,25% será reduzida em 1 ponto porcentual e parte das instituições já prevê que ao final do ano a Selic estará abaixo de 8%.