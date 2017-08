Juros reduzem ritmo, mas ainda fecham em baixa, com investidor de olho na TLP

Os juros futuros fecharam a sessão regular desta terça-feira, 22, em baixa, refletindo principalmente a reação positiva do mercado à informação de que o governo vai iniciar um processo de desestatização da Eletrobras. As taxas estiveram em queda desde a abertura, mas na última hora reduziram o ritmo e se aproximaram dos ajustes anteriores, com o mercado monitorando os riscos à votação da Medida Provisória (MP) 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), na comissão mista do Congresso.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2019 (282.695 contratos) fechou em 8,04%, de 8,07% no ajuste de segunda-feira; a taxa do DI para janeiro de 2020 (158.320 contratos) terminou em 8,87%, de 8,90% de segunda no ajuste a do DI para janeiro de 2021 (226.040 contratos) ficou em 9,49%, de 9,52%. A taxa do DI para janeiro de 2023 (50.210 contratos) fechou na máxima de 10,09%, ante 10,10%.

Na última hora, o dólar também se fortaleceu ante o real, zerando as perdas pouco depois das 16h, em meio a cautela com a votação da TLP e a um movimento técnico de cobertura de posições de bancos. Às 16h30, a moeda à vista tinha máxima de R$ 3,1698, estável ante o fechamento de segunda-feira.