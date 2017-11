Juros longos fecham estáveis, após mau humor externo esfriar reação à Previdência

Os juros futuros de longo prazo fecharam a sessão regular desta quinta-feira, 9, estáveis, enquanto os demais mostraram viés de alta. Após passarem a manhã em baixa, dando sequência à reação positiva de quarta aos avanços do governo na reforma da Previdência, as taxas zeraram a queda no começo da tarde, após a abertura negativa das bolsas em Nova York, e a partir de então, até o fechamento, oscilaram próximas dos níveis de quarta.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 encerrou em 7,28%, de 7,25% no ajuste de quarta e a do DI para janeiro de 2020 passou de 8,44% para 8,49%. A taxa do DI para janeiro de 2021 fechou estável em 9,27% e a do DI para janeiro de 2023 também terminou no mesmo patamar do ajuste anterior, em 10,03%.

O fio condutor do estresse no exterior são os riscos para a reforma tributária nos Estados Unidos, diante das divergências entre deputados e senadores republicanos sobre a proposta. Entre os pontos de conflito, os senadores defendem um adiamento no corte de impostos corporativos dos atuais 35% para 20% até 2019, segundo o Washington Post, o que reduziria em mais de US$ 100 bilhões seu impacto.