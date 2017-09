Juros longos fecham em alta e nas máximas, mas curtos recuam com apostas do Copom

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 (339.765 contratos) fechou em 7,790%, de 7,805% no ajuste de quinta-feira; a taxa do DI para janeiro de 2019 (241.645 contratos) fechou na máxima de 7,80%, de 7,76% no ajuste anterior; a taxa do DI para janeiro de 2021 (156.145 contratos) subiu de 9,18% para 9,21% (máxima) e a do DI para janeiro de 2023 (46.795 contratos), de 9,82% para 9,84% (máxima).

Segundo profissionais da área de renda fixa, o movimento reflete um ajuste de posições de proteção contra o risco antes do fim de semana, em meio à possibilidade de homologação do acordo de delação do doleiro Lúcio Funaro e da apresentação de mais uma denúncia pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer.

Os juros futuros de longo prazo fecharam a sessão regular desta sexta-feira, 1º de setembro, com sinais distintos, mas não muito distantes dos ajustes anteriores. Os contratos de curtíssimo prazo, até 2019, fecharam em queda, e os demais vencimentos terminaram em alta, definida na hora final da sessão regular, quando esses contratos foram para as máximas.

A postura mais cautelosa, no entanto, não reflete mudança na percepção positiva dos agentes sobre a economia, num dia repleto de indicadores benignos: PIB do segundo trimestre melhor do que a mediana das estimativas; saldo comercial de agosto recorde para o mês; IPC-S de agosto (0,13%) abaixo do piso das previsões (0,23%) e alta na venda de veículos em agosto apurada pela Fenabrave.

“Há um certo receio do que possa ser divulgado no fim de semana, com mais do caso JBS e a delação do Funaro, sem falar da segunda denúncia contra Temer que pode sair a qualquer momento. Mas, se nada se confirmar, na segunda-feira as taxas voltam a fechar”, disse o sócio-gestor da Leme Investimentos, Paulo Petrassi.

Já os contratos curtos fecharam com taxa em queda, refletindo o aumento de posições relacionadas à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima semana, com o mercado dando como certa uma nova redução de 1 ponto porcentual da Selic.