Juros futuros fecham em queda firme com IPCA-15 e aprovação da TLP

Os juros futuros fecharam em queda firme ao longo de toda a curva nesta quarta-feira, 23, refletindo um conjunto de notícias domésticas positivas, com destaque para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de agosto no piso das estimativas dos analistas e a aprovação da criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) na comissão mista do Congresso. A final da sessão regular, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) encerrou (312.770 contratos) com taxa de 7,94%, de 8,04% no ajuste de terça-feira.

A taxa do DI para janeiro de 2020 (208.875 contratos) caiu de 8,87% para 8,75% e a do DI para janeiro de 2021 (260.720 contratos), de 9,49% para 9,38%. A taxa do DI para janeiro de 2023 (54.215 contratos) fechou em 10,00%, de 10,09%.

As taxas já começaram o dia em queda, repercutindo o IPCA-15 de agosto, de 0,35%, que ficou no piso das estimativas e animou o mercado com relação à possibilidade de o Comitê de Política Monetária (Copom) manter o ritmo de corte da Selic em 1 ponto porcentual no encontro de setembro. As estimativas coletadas pelo Produto Interno Bruto (PIB) iam de 0,35% a 0,60%, com mediana de 0,40%.