Juros fecham com viés de baixa, com apostas na TLP e maior apetite por risco

Os juros futuros fecharam a sessão regular desta quarta-feira, 30, em leve baixa, definida no período da tarde. As taxas bateram mínimas no final da sessão regular, na medida em que os destaques que faltavam ser votados da Medida Provisória (MP) 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), apresentados pela oposição, iam sendo rejeitados em sessão na Câmara dos Deputados, abrindo caminho para a aprovação do texto.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 (174.570 contratos) fechou em 7,76%, de 7,78% no ajuste de terça-feira; a taxa do DI para janeiro de 2021 (142.750 contratos) caiu de 9,30% para 9,27%; e a do DI para janeiro de 2023 (27.125 contratos), de 9,93% para 9,91%.

Internamente, a expectativa pela TLP foi o maior foco de atenção do mercado nesta quarta. “Vimos pouca movimentação nos DIs e o dólar, sem direção clara. Temos uma melhora na percepção de risco no exterior que traz uma certa tranquilidade. Há também expectativa pelas votações em Brasília e me parece que as coisas estão caminhando como esperado”, disse o economista da Guide Investimentos, Ignácio Crespo.