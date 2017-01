Juros fecham com viés de alta em dia de ajuste à forte queda de quinta-feira

Os juros futuros encerraram a sessão regular desta sexta-feira, 13, com viés de alta e perto das taxas observadas ontem no fim da sessão estendida. Em um dia de falta de notícias de impacto para a renda fixa, as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) não registraram oscilações bruscas.

“Ao contrário de ontem, hoje não tem um ‘driver’ forte”, afirmou a gestora de renda fixa da Mongeral Aegon Investimentos, Patrícia Pereira. “Hoje é um dia em que estão sendo feitos ajustes pequenos nas taxas dos DIs depois do recuo forte de ontem”, completou.

O operador de renda fixa da Quantitas Asset, Matheus Gallina, concordou. “Hoje o mercado se ajusta um pouco. Porque, apesar da correção grande da curva ontem, o equilíbrio não foi alcançado”, disse o profissional.

Gallina acrescenta que trouxe alguma influência na parte mais longa da curva a alta dos rendimentos dos Treasuries. Os retornos dos títulos americanos de diferentes vencimentos foi favorecido hoje pelos dados de vendas no varejo e de inflação no atacado nos EUA, divulgados mais cedo. Somados esses dois fatores – correção da curva de juros doméstica e influência das T-Notes -, a taxa do DI para janeiro de 2021, que tinha viés de baixa mais cedo, passou a exibir viés de alta a partir do meio da tarde, notou Gallina.

No fim da sessão regular, o DI para janeiro de 2018 marcou 11,06%, máxima, ante 11,00% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2019 fechou a 10,53% ante 10,47%. E o DI para janeiro de 2021 fechou a 10,80% ante 10,77% no ajuste de ontem.

