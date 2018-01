Juros curtos fecham em alta e longos têm alívio com IPCA acima do esperado

Os juros futuros de curto prazo fecharam em alta e os longos, quase estáveis ou em queda. O vetor principal dos negócios foi o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro e de 2017 acima do esperado, que provocou ajustes nas apostas para a política monetária nos próximos meses. Pouco antes do encerramento da sessão regular às 16 horas, as taxas longas renovavam as mínimas do dia, em meio ao reforço no fluxo vendedor de investidores em busca dos prêmios considerados excessivos acumulados recentemente.

Com forte volume, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 encerrou em 6,865%, de 6,810% no ajuste de terça, e a do DI para janeiro de 2020, hoje o mais líquido entre os principais contratos, fechou em 8,04%, de 8,00% no ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2021 fechou na mínima de 8,92%, perto do ajuste de terça que foi de 8,90%. A taxa do DI para janeiro de 2023 caiu de 9,78% para 9,74% e a do DI para janeiro de 2025, de 10,23% para 10,17%.

O IPCA fechou 2017 com inflação acumulada de 2,95%, abaixo dos 3% estabelecidos como piso da meta central de 4,5%, mas acima do teto das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 2,89%. A inflação de dezembro, de 0,44%, também surpreendeu, pois a previsão mais pessimista era de 0,38%.