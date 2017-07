Jucá diz que reunião de líderes com equipe econômica discutirá MP da TLP

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse nesta quinta-feira, 27, que tratará da Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), em reunião no Ministério da Fazenda ainda nesta manhã. “Temos que votar a MP em duas semanas”, afirmou.

Participam da reunião, além do ministro Henrique Meirelles, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e o líder do governo no Congresso, deputado federal André Moura (PSC-SE).

O governo enviou a MP criando a TLP em abril. A nova taxa balizará os empréstimos do BNDES baseada nos juros de papéis do Tesouro, acabando, assim, com o subsídio pago pelo governo nesses financiamentos.