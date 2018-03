John Williams, do Fed de San Francisco, é o mais cotado para assumir o Fed de NY

O presidente da regional de San Francisco do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), John Williams, é o mais cotado para substituir William Dudley na presidência do Fed de Nova York, segundo fontes ligadas a esse assunto. A posição é uma das posições mais influentes na estrutura da autoridade monetária.

O cargo de presidente do Fed de Nova York dá poder permanente de voto nas reuniões de política monetária, além da vice-presidência do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). O Fed de Nova York é regulador dos maiores bancos do país e serve como uma janela da autoridade em Wall Street.

Williams sucedeu Janet Yellen como líder do Fed de San Francisco em 2011, após ela ser escolhida pelo presidente Barack Obama como vice-presidente do Fed e, depois, como presidente. Antes disso, Williams foi diretor de pesquisa do Fed de San Francisco e reportava-se a Yellen.

O dirigente tem se mostrado a favor do atual caminho gradual de aumento de juros e votou a favor de um aperto monetário na reunião do Fed da semana passada. Fonte: Dow Jones Newswires.