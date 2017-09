J&F diz que seguirá aberta a diálogo independentemente de qualquer decisão

A J&F Investimentos, holding da JBS, afirmou nesta sexta-feira, 1º de setembro, que “sempre esteve e seguirá aberta ao diálogo, independentemente de qualquer decisão judicial”. A companhia diz que lamenta que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tenha instaurado “o caminho judicial em detrimento do diálogo” e reitera que se mantém aberta ao entendimento que preserve os melhores interesses da empresa. “A J&F acredita que a JBS tem tomado as medidas corretas no tempo correto”, diz a holding.

Nesta sexta-feira, a Justiça acatou pedido da J&F e suspendeu por 15 dias a Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) da JBS que estava marcada para o período da manhã. A holding, da família Batista, recorreu na quinta-feira contra liminar concedida a pedido do BNDESPar e da Caixa Econômica Federal, que havia impedido a participação de Wesley e Joesley Batista na assembleia.

A suspensão aconteceu minutos antes do início da assembleia. A assembleia foi convocada pelo BNDESPar e, na pauta, estava o afastamento de Wesley Batista da presidência da JBS.