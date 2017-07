Itaú Unibanco: lucro líquido recorrente tem alta de 10,65% no 2º trimestre

O Itaú Unibanco reportou lucro líquido recorrente de R$ 6,169 bilhões no segundo trimestre, resultado 10,65% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado de R$ 5,575 bilhões. Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, de R$ 6,176 bilhões, ficou praticamente estável, com leve queda de 0,11%. Trata-se do primeiro trimestre de resultados na gestão de Candido Bracher, que assumiu o comando do Itaú Unibanco em maio último no lugar de Roberto Setubal, que subiu para o conselho da instituição.

O lucro do Itaú no segundo trimestre foi influenciado, conforme explica o banco, em relatório que acompanha as suas demonstrações financeiras, pelos crescimentos de 1,4% da margem financeira com clientes, de 2,5% das receitas de prestação de serviços e a redução de 15,3% do custo do crédito. “Em contrapartida aos efeitos acima citados, tivemos redução de 13,1% na margem financeira com o mercado, de 8,5% em nosso resultado com operações de seguros, previdência e capitalização e o crescimento de 5,0% das despesas não decorrentes de juros que compensaram os efeitos positivos”, acrescenta a instituição.

LEIA TAMBÉM: Após atrasos, satélite brasileiro deve ser lançado nesta quinta-feira

De janeiro a junho, o lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco foi a R$ 12,345 bilhões, elevação de 14,98% em relação ao mesmo período do ano passado, de R$ 10,737 bilhões. O resultado foi impactado, conforme o banco, pela redução de 28,0% do custo do crédito.