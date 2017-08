Itaú Unibanco aguarda publicação da decisão do Carf para analisar recurso

O Itaú Unibanco ainda vai analisar se apresentará recurso na esfera administrativa ou judicial sobre decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em caso de tributação de usufruto de ações. “O Itaú Unibanco tem convicção no seu direito e informa que aguardará a formalização do acórdão para analisar recurso na esfera administrativa ou na esfera judicial”, respondeu a instituição financeira ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, sobre pedido de posicionamento a respeito da decisão do Carf.

O órgão negou parcialmente nesta terça-feira, 8, recurso do Itaú Unibanco contra multa da Receita Federal em dois processos sobre usufruto de ações e rateio de custos entre empresas do mesmo conglomerado.

Em um dos processos, o banco recorria de multa no valor de US$ 1,140 bilhão. O Carf, no entanto, deu provimento parcial aos argumentos do Itaú, que questionava a aplicação da multa em vários anos, e não apenas no ano em que houve o fato gerador. Com isso, o valor da multa cairá, mas a Receita Federal ainda fará os cálculos para chegar ao montante final, que terá que ser corrigido.