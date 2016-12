O presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, classificou com positiva a agenda do Banco Central, divulgada mais cedo pelo órgão regulador. “Vejo a agenda proposta pelo Banco Central buscando maior competição através de mais transparência e eficiência na intermediação financeira, em benefício do tomador de crédito, como muito positiva e merecedora de todo apoio”, avalia o executivo, em nota à imprensa.

Nesta terça-feira, 20, pela manhã, o BC anunciou medidas, algumas já divulgadas pelo governo na semana passada, que formam o que o regulador batizou de “Agenda BC+”. Está amparada em quatro pilares e não necessariamente todas as iniciativas terão efeito no curto prazo: mais cidadania financeira, legislação mais moderna, sistema financeiro nacional mais eficiente e crédito mais barato.

LEIA TAMBÉM: Construção civil fecha 23,9 mil vagas em agosto no País, dizem Sinduscon-SP e FGV