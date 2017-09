Itaipu e China Three Gorges ampliam parceria em áreas de inovação e tecnologia

A Itaipu e a China Three Gorges Corporation assinaram acordo que amplia o relacionamento já existente entre as duas empresas nas áreas de inovação e tecnologia. Neste sábado, 2, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna, que integra a comitiva do Ministério de Minas e Energia na 9ª Cúpula do Brics, encontrou-se com o vice-presidente da holding chinesa, Lin Chuxue, em Pequim.

“A missão Brasil-China, da qual participei para assinatura de acordo de cooperação técnica com a China Three Gorges, se dá num momento em que a economia brasileira está no início de um processo de retomada, o que é esperado após três anos de recessão. Como o efeito da política monetária é crescente, o que começamos a ver agora é apenas o início da recuperação que veremos até o fim do ano”, diz Vianna.

Entre os documentos assinados, está um protocolo de intenções para desenvolver ações conjuntas de pesquisa nas áreas de energia renovável. A Itaipu desenvolve vários projetos neste setor, entre eles o do biogás, replicado em várias partes do Brasil e do mundo. O acordo prevê também a realização de seminários técnicos para troca de conhecimentos em temas operacionais, seminários setoriais, estágios para jovens engenheiros, projetos de pesquisa que fortaleçam os parques tecnológicos e cooperação em projetos de responsabilidade social e desenvolvimento regional.