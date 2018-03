Isenções de tarifas não virão sem contrapartida de países, diz Ross

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou há pouco em entrevista à TV Bloomberg que a isenção de tarifas sobre as importações de aço e alumínio “não virão sem contrapartida de países”.

Ross não especificou que contrapartidas os EUA desejam e quais países devem tomá-las.

As declarações de Ross vêm poucas horas depois de o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, dizer que o presidente Donald Trump decidiu “pausar” a cobrança sobre países que estão em negociação com Washington. O grupo de nações que conversa com a Casa Branca inclui Brasil, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, União Europeia, Canadá e México.

Ross ecoou ainda os ataques feitos por Trump à China, alvo de nova rodada de tarifas contra o setor eletroeletrônico. “Esperamos uma medida de resposta vinda deles”, afirmou.

O secretário americano defendeu ainda que a China “poderia comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos”.