A alta de 0,19% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) em dezembro, o menor nível para o mês desde 1998, foi surpreendente e aponta para uma aceleração do ritmo da queda dos juros. A avaliação é do economista da GO Associados Luiz Fernando Castelli.

“O resultado mostra que o Banco Central tem espaço para cortar a Selic (taxa básica de juros) em 0,50 ponto porcentual em janeiro e, apesar do conservadorismo do BC, pode haver um corte de 0,75 (p.p.) em fevereiro”, afirmou Castelli.

LEIA TAMBÉM: Itália pede aval parlamentar por precaução para emitir dívida e socorrer bancos

Castelli também acredita que a inflação oficial do País vai fechar 2016 abaixo do teto de 6,5% da meta estipulado pelo Banco Central. Após a divulgação do IPCA-15 de dezembro, a GO Associados reviu de 0,47% para 0,40% a estimativa para o indicador consolidado do mês, o que puxaria o índice deste ano para 6,4%.

Para o economista, a surpresa positiva no IPCA-15 foi a deflação de 0,18% de alimentos, ante uma estimativa de inflação de 0,27% estimada pela consultoria para o grupo, resultado puxado principalmente pela baixa de 0,45% em alimentação em domicílio. “Esperávamos uma aceleração em alimentos por conta da sazonalidade, mas a deflação foi forte, principalmente em feijão e leite”, disse.