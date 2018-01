Investidor releva S&P e juros longos fecham entre estabilidade e queda

A exemplo das últimas sessões, os juros futuros de curto prazo fecharam em alta e os longos, entre a estabilidade e queda, nesta sexta-feira, 12, com o mercado financeiro relevando o rebaixamento da nota de crédito do Brasil na quinta-feira, 11, pela S&P Global Ratings. Segundo profissionais da área de renda fixa, a decisão já estava embutida nos preços e, com isso, a curva manteve o desenho recente, embalada ainda pela perspectiva do fim do ciclo de queda da Selic e pelo apetite ao risco do mercado externo, como sinalizado pelo recuo global do dólar.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 encerrou em 6,925%, ante 6,890% na quinta no ajuste e a do DI para janeiro de 2020 passou de 8,04% para 8,06%. A taxa do DI para janeiro de 2021 fechou em 8,89%, de 8,88% na quinta, e a do DI para janeiro de 2023 caiu de 9,69% para 9,64%.

LEIA TAMBÉM: Por Previdência, Temer e presidentes de partidos acertam reunião na quarta-feira

A decisão da S&P teve um efeito pontual na abertura da sessão, pressionando para cima sobretudo as taxas longas. A classificação de risco passou de BB para BB-, com perspectiva estável. A nota está três degraus abaixo do patamar considerado grau de investimento. “Nossa avaliação reflete um progresso mais lento do que o esperado e um apoio menor da classe política do Brasil para implementar uma legislação significativa para corrigir a estrutura dos gastos em tempo hábil antes das eleições”, comentou a agência.