Investidor digere medidas fiscais e Fed; juros fecham estáveis, com viés de baixa

Os juros futuros fecharam a sessão perto da estabilidade, com viés de baixa em alguns contratos, num ambiente de liquidez reforçada pela reação do mercado às medidas fiscais anunciadas pelo governo na terça-feira, 15, à noite e pela ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 16. Ao final da sessão regular, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 (198.540 contratos) fechou em 8,05%, de 8,06% no ajuste de terça.

A taxa do DI para janeiro de 2020 (102.670 contratos) passou de 8,80% para 8,78%; a do DI para janeiro de 2021 (324.775 contratos) fechou em 9,37%, de 9,38%. E a taxa do DI para janeiro de 2025 (34.720 contratos) terminou estável em 10,25%.

A revisão da meta fiscal de 2017 e 2018, para déficit de até R$ 159 bilhões, de até R$ 139 bilhões e R$ 129 bilhões anteriormente, era o cenário com que o mercado contava, mas houve desconforto e surpresa com a piora dos números para 2019 e 2020. Para 2019, a previsão passou de déficit de R$ 65 bilhões para déficit R$ 139 bilhões. Em 2020, foi de um superávit de R$ 10 bilhões para déficit de R$ 65 bilhões.