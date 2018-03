Intenção de consumo das famílias cresce 1,1% em março, diz CNC

Em março, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), registrou um aumento de 1,1% em relação ao mês passado e de 12,6%, na comparação anual. No entanto, o resultado permanece abaixo da zona de indiferença dos 100 pontos, em 88 pontos, o que indica uma recuperação lenta do otimismo das famílias.

Todos os subíndices que compõem o ICF registraram melhora. Mesmo assim, a maior parte das famílias (53%) declarou estar com o nível de consumo menor do que no ano passado.

O Nível de Consumo Atual registrou aumento de 0,6%, com o componente Momento para Duráveis avançando 2%. Na comparação com o ano passado, o Nível de Consumo Atual registrou aumento de 23,6%.

Os indicadores ligados a emprego foram os únicos que ficaram acima da zona de indiferença. O componente Emprego Atual registrou 113,5 pontos, com alta de 1% em relação ao mês anterior, e o que mede as perspectivas de mercado de trabalho alcançou 105,6 pontos, com aumento de 0,5% na comparação com fevereiro e 2,6% no comparativo anual.