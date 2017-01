Inflação em 2016 alcançou 6,3%, bem abaixo do esperado há poucos meses, diz BC

Horas após o anúncio da inflação oficial de 2016, o Banco Central usou o comunicado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para comentar os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “A inflação acumulada no ano passado alcançou 6,3%, bem abaixo do esperado há poucos meses”, cita o texto divulgado nesta quarta-feira, 11. “E dentro do intervalo de tolerância da meta para a inflação estabelecida para 2016.”

Além de comemorar a inflação “bem abaixo do esperado há poucos meses”, o BC ressaltou no texto que “as expectativas de inflação apuradas pela pesquisa Focus recuaram para em torno de 4,8% para 2017, e mantiveram-se ancoradas ao redor de 4,5% para 2018 e horizontes mais distantes”.

