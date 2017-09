Indústria paulista fecha 2,5 mil postos de trabalho em agosto, diz Fiesp

O nível de emprego na indústria paulista caiu 0,01% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, o que o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp) classificou como estabilidade. Sem ajuste sazonal, a queda foi de 0,11%, calculada a partir da demissão de 2,5 mil trabalhadores no mês.

Na comparação com agosto de 2016, o recuo no nível de emprego foi de 3,27%, com menos 73,5 mil trabalhadores empregados.

LEIA TAMBÉM: Governo estuda elevar contribuição previdenciária de servidores públicos

Contudo, no acumulado do ano, o saldo de emprego continua positivo, com 5,5 mil vagas criadas, subindo 0,26% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Fiesp. Esse é o melhor resultado desde 2013, quando foram contratados 40,5 mil trabalhadores.